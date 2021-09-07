Парку "Садовники" могут присвоить имя Лужкова к 85-летию со дня рождения бывшего мэра Москвы

У Департамента культуры столицы возражений нет

Вопрос о присвоении парку "Садовники" имени Юрия Лужкова находится в проработке. У Департамента культуры столицы и профильной городской межведомственной комиссии возражений нет, "особенно с учетом юбилейных мероприятий, проводимых в связи с 85-летием Юрия Лужкова".

Первым шагом должно стать поступление официального обращения от Фонда Юрия Лужкова. "После чего вопрос о переименовании будет рассмотрен максимально оперативно", - сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

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