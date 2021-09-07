Мурашко: более 92% пациентов с ковидом в больницах не привиты

У вакцинированных коронавирус протекает в основном легко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что подавляющее большинство госпитализируемых с новой коронавирусной инфекцией в стране - не привиты против COVID-19.

"Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали - это пациенты невакцинированные. Те же, которые вакцинированные поступают, - это, как правило, легкое течение, они не попадают в реанимации", - отметил глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Мурашко при этом добавил, что в настоящее время российские регионы располагают достаточным запасом вакцин.

"Достаточное количество вакцин, во всех регионах фактически запас сформирован на один месяц спокойной бесперебойной работы", - уточнил министр.

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