Тимофей Баженов: Москва чтит память героев Великой Отечественной войны

Каждый монумент, посвящённый героям Победы, это маяк народной памяти

К 80-летию Московского народного ополчения в парке у Ростокинского акведука был открыт памятник героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения.

Цветы к монументу во вторник возложили мэр столицы Сергей Собянин и Тимофей Баженов. В ближайшее время более тысячи ветеранов будут награждены нагрудным знаком "80 лет Битвы за Москву".

"В Москве было сформировано 16 дивизий - такая большая сила была. Они многое сделали, чтобы защитить Москву", ― отметил Собянин.

По словам Баженова, герои-ростокинцы стали "примером морального лидерства".

"Добровольцы ополчения, вчерашние студенты, профессора, мастера производственных цехов, инженеры, которые, не имея ни численного преимущества, ни преимущества в вооружении и воинской подготовке противостояли врагу", - сказал он.

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