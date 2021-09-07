ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тимофей Баженов: Москва чтит память героев Великой Отечественной войны

16:58
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Каждый монумент, посвящённый героям Победы, это маяк народной памяти

К 80-летию Московского народного ополчения в парке у Ростокинского акведука был открыт памятник героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения.

Цветы к монументу во вторник возложили мэр столицы Сергей Собянин и Тимофей Баженов. В ближайшее время более тысячи ветеранов будут награждены нагрудным знаком "80 лет Битвы за Москву".

"В Москве было сформировано 16 дивизий - такая большая сила была. Они многое сделали, чтобы защитить Москву", ― отметил Собянин.

По словам Баженова, герои-ростокинцы стали "примером морального лидерства".

"Добровольцы ополчения, вчерашние студенты, профессора, мастера производственных цехов, инженеры, которые, не имея ни численного преимущества, ни преимущества в вооружении и воинской подготовке противостояли врагу", - сказал он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Тимофей Баженов и Сергей Собянин
Тимофей Баженов и Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.