Стало известно, сколько российские клубы потратили на футболистов летом

Лидером рейтинга стала Англия

Согласно отчету на сайте Международной федерации футбола, российские клубы потратили летом на покупку футболистов 84,9 миллиона долларов.

Уточняется, что в общем рейтинге Россия по этому показателю занимает седьмое место.

Возглавляет список Англия. Команды АПЛ потратили 1 миллиард 146,6 миллиона долларов.

В топ-3 также входят Италия (473,8 миллиона) и Франция (428,9 миллиона).

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