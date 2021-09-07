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Стало известно, сколько российские клубы потратили на футболистов летом

16:57
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Лидером рейтинга стала Англия

Согласно отчету на сайте Международной федерации футбола, российские клубы потратили летом на покупку футболистов 84,9 миллиона долларов.

Уточняется, что в общем рейтинге Россия по этому показателю занимает седьмое место.

Возглавляет список Англия. Команды АПЛ потратили 1 миллиард 146,6 миллиона долларов.

В топ-3 также входят Италия (473,8 миллиона) и Франция (428,9 миллиона).

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