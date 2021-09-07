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Умер отец оперной певицы Анны Нетребко

17:13
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Ему было 86 лет

Муж оперной дивы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов сообщил в Instagram о смерти отца певицы.

"Когда-то в 2005 году по независящим от меня обстоятельствам я не смог проводить в последний путь своего папу… Сегодня я смог это сделать, потому что для меня ты был вместо папы, и я очень сильно тебя любил", - написал он.

Сестра Анны Наталья также оставила прощальную публикацию.

"Спи спокойно, дорогой папочка! Светлая тебе память! Спасибо за все!" - гласит пост.

Юрию Нетребко было 86 лет. Певица регулярно навещала его в родном Краснодаре.

 

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