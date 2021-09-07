Лето-2021 стало самым теплым за 30 лет в Европе

Особенно отличилась Сицилия

В 2021 году лето в Европе стало самым теплым за последние 30 лет, передает ТАСС со ссылкой на отчет программы спутникового мониторинга Copernicus.

Отмечено, что с июня по август температура воздуха оказалась в среднем почти на один градус Цельсия выше, чем за летние периоды с 1991-го по 2020-й.

Кроме того, в отчете сказано, что на Сицилии 11 августа воздух прогрелся до 48,8 градусов Цельсия. Это самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений в Европе. Данные должна подтвердить Всемирная метеорологическая организация.

Что касается всего мира, в августе 2021 года воздух прогрелся в среднем на 0,3 градуса больше, чем за тот же период с 1991-го по 2020-й.

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