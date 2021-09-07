"Талибан" объявил состав нового правительства Афганистана

Исполняющим обязанности премьера станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд
Представители запрещенного в России движения "Талибан" сообщили, кто будет составлять новое правительство Афганистана, передает Al Jazeera.
Исполняющим обязанности премьера страны станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем - мулла Абдул Гани Барадар, министром обороны - сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид.
Министром культуры и информации назначен Забихулла Муджахид, и.о. главы МВД - Сараджуддин Хаккани, главой разведки Афганистана - Абдул Хак Васик, и.о. главы Минэкономики - Мохаммад Ханиф.
Мулла Амир Хан Муттаки назначен министром иностранных дел.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram