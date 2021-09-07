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"Талибан" объявил состав нового правительства Афганистана

17:47
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Исполняющим обязанности премьера станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд

Представители запрещенного в России движения "Талибан" сообщили, кто будет составлять новое правительство Афганистана, передает Al Jazeera.
В афганских городах прошли акции протеста против талибов

Исполняющим обязанности премьера страны станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем - мулла Абдул Гани Барадар, министром обороны - сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид.

Министром культуры и информации назначен Забихулла Муджахид, и.о. главы МВД - Сараджуддин Хаккани, главой разведки Афганистана - Абдул Хак Васик, и.о. главы Минэкономики - Мохаммад Ханиф.

Мулла Амир Хан Муттаки назначен министром иностранных дел.

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