МТПП: Еще одну квартиру в Москве выделили предприниматели для акции "Миллион призов"

Она находится в пределах "старой" Москвы

В рамках программы "Миллион призов - #ВыбираемВместе" предприниматели нашли возможность выделить еще одну квартиру. Об этом во вторник сообщил председатель МТПП Владимир Платонов.

"Таким образом, среди участников онлайн-голосования в Москве будут разыграны 21 квартира и 100 автомобилей", - приводит его слова АГН "Москва".

По словам Платонова, все квартиры находятся в пределах "старой" Москвы.

Чтобы проголосовать онлайн, потребуется полная учетная запись на портале mos.ru. Заявки на участие в электронном голосовании принимаются до 23:59 13 сентября.

3 сентября заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев рассказал, что Москва занимает первое место по количеству заявок на участие в дистанционном электронном голосовании.

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