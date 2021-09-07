ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МТПП: Еще одну квартиру в Москве выделили предприниматели для акции "Миллион призов"

18:08
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Она находится в пределах "старой" Москвы

В рамках программы "Миллион призов - #ВыбираемВместе" предприниматели нашли возможность выделить еще одну квартиру. Об этом во вторник сообщил председатель МТПП Владимир Платонов.

"Таким образом, среди участников онлайн-голосования в Москве будут разыграны 21 квартира и 100 автомобилей", - приводит его слова АГН "Москва".

По словам Платонова, все квартиры находятся в пределах "старой" Москвы.

Чтобы проголосовать онлайн, потребуется полная учетная запись на портале mos.ru. Заявки на участие в электронном голосовании принимаются до 23:59 13 сентября.

3 сентября заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев рассказал, что Москва занимает первое место по количеству заявок на участие в дистанционном электронном голосовании.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Квартира
Квартира
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.