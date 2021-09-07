Первая леди США нашла себе работу

Она вернется к преподаванию английского

Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден вернется к очному преподаванию английского языка в Общественном колледже Северной Вирджинии, передает Associated Press.

Как уточняет агентство, это будет первый случай в истории страны, когда жена главы государства станет работать с полной занятостью и при этом вне Белого дома.

Считается, что основные занятия первой леди США в традиционном понимании - протокольные функции, воспитание детей, исполнение роли специального представителя президента.

До этого Джилл Байден преподавала английский язык онлайн из Белого дома. В этой профессии она с 1976 года.

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