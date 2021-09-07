В Испании продолжают борьбу с лесными пожарами

Они возникли в результате поджогов

Как передает агентство Associated Press, на севере Испании продолжают бороться с лесными пожарами.

Правоохранительные органы полагают, что возникли очаги в результате поджога. Огонь за два дня объял тысячу гектаров.

Два пожара близко подобрались к населенным районам, они бушуют в Галисии. Некоторые автотрассы перекрыты. Для тушения используются четыре вертолета и четыре самолета-амфибии.

По словам министра сельского хозяйства Галисии Хосе Гонсалеса, огонь был разведен с "очевидным намерением" на двух берегах реки. На место направлены дополнительная бригада пожарных в составе 63 человек

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