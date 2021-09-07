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Москвичам рассказали, что можно будет выиграть по программе "Миллион призов"

19:13
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Партнерами акции уже стали более 120 предприятий

Представители компаний - партнеров акции "Миллион призов" рассказали, что голосующие онлайн смогут получить за призовые баллы.

Крупные подарки могут стать хорошим стимулом голосовать дистанционно. Так, победители программы смогут приобрести кольцо с бриллиантом, норковую шубу или кожаную куртку.

"Если люди не идут на участки, они меньше подвергают опасности себя и своих близких. Существует масса случаев, когда коронавирус переносился бессимптомно", - рассказал директор по маркетингу ювелирной компании Sokolov Алексей Карев.

В числе партнеров акции в настоящий момент уже более 120 компаний.

Ранее председатель МТПП Владимир Платонов сообщил, что для акции "Миллион призов" предприниматели выделили еще одну квартиру в "старой" Москве.

Чтобы проголосовать онлайн, потребуется полная учетная запись на портале mos.ru. Заявки на участие в электронном голосовании принимаются до 23:59 13 сентября.

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