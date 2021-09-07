Кремль отреагировал на объявление нового правительства Афганистана

Важно смотреть на дальнейшие шаги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в беседе с ТАСС объявление представителями запрещенного в России движения "Талибан" состава нового правительства Афганистана.
"Нам важно понять, какие будут первые и дальнейшие шаги этого правительства и что дальше будет происходить в Афганистане", - подчеркнул кремлевский спикер.
Ранее стало известно, что исполняющим обязанности премьера Афганистана стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем - мулла Абдул Гани Барадар, министром обороны - сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид.
Прежде президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе признания власти талибов необходимо исходить из реалий, а также смотреть, что стоит за заявлениями руководителей движения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram