Толстой проверил ход ремонта в здании нового МФЦ в Марьино

Основные работы на объекте должны завершить к концу этого года
Жителям такого большого района, как Марьино, необходим собственный просторный многофункциональный центр (МФЦ). Об этом заявил кандидат в депутаты Госдумы восьмого созыва Петр Толстой. Он проинспектировал, как продвигается ремонт объекта.
"Радует, что здесь все делается по московскому стандарту и современному типовому проекту. Это будет здорово", - отметил Петр Толстой.
Живущие в Марьине горожане сейчас вынуждены обращаться в центр Госуслуг другого района – Люблино. Особенно это неудобно пенсионерам и родителям с детьми.
Основные работы в МФЦ, как ожидается, завершат к концу этого года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram