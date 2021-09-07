Толстой проверил ход ремонта в здании нового МФЦ в Марьино

Основные работы на объекте должны завершить к концу этого года

Жителям такого большого района, как Марьино, необходим собственный просторный многофункциональный центр (МФЦ). Об этом заявил кандидат в депутаты Госдумы восьмого созыва Петр Толстой. Он проинспектировал, как продвигается ремонт объекта.

"Радует, что здесь все делается по московскому стандарту и современному типовому проекту. Это будет здорово", - отметил Петр Толстой.

Живущие в Марьине горожане сейчас вынуждены обращаться в центр Госуслуг другого района – Люблино. Особенно это неудобно пенсионерам и родителям с детьми.

Основные работы в МФЦ, как ожидается, завершат к концу этого года.

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