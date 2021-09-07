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ФАС оштрафовала Google на 200 тысяч рублей

19:18
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Это пятый штраф для компании от УФАС по Москве

Компания Google LLC получила штраф от управления Федеральной антимонопольной службы по Москве на 200 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу, передает пресс-служба ведомства.
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"За допущенное нарушение законодательство о рекламе Google LLC привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 200 тыс. рублей", - сказано в тексте.

В ФАС уточнили, что компания уже оплатила предыдущие штрафы за этот год. Сумма составила 800 тысяч рублей.

Это уже пятый наложенный УФАС по Москве на Google штраф в 2021 году. Все они связаны с нарушением законодательства о рекламе.

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