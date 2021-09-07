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ВОЗ: мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19

19:40
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Но это плато - на достаточно высоком уровне

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом.
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"В последнее время ежедневно выявляется 4,4 - 4,5 млн случаев заражения и регистрируется порядка 72 - 78 тыс. смертей. Однако в различных регионах наблюдается различная ситуация", - сказала ван Керкхове (цитата по ТАСС).

Она уточнила, что увеличение числа выявляемых случаев и смертей наблюдается в Северной и Южной Америках, в Европе же идет снижение числа случаев и повышение смертности.

Как считают в ВОЗ, пандемия длится уже 20 месяцев и у мирового сообщества есть инструменты для борьбы.

Вирус по-прежнему обладает большой энергией и потенциалом, добавил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

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