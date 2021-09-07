В ЦИК началась вторая публичная тренировка системы ДЭГ

Как партии готовятся к выборам?

Во вторник в Центризбиркоме началась вторая публичная тренировка системы электронного дистанционного голосования. Испытания пройдут в течение трех дней, как и сами выборы. В семи регионах, где доступна такая форма волеизъявления, проживает 16 миллионов избирателей. Многие уже подали заявки на участие в онлайн-выборах. Прием заявлений продлится до полуночи 13 сентября на порталах mos.ru и Госуслуги, в территориальных избиркомах и многофункциональных центрах.

Всё так же, как будет на выборах. В опечатанном кейсе - два ноутбука - основной и резервный. Установленное программное обеспечение генерирует электронные ключи. Один из них шифрует голоса избирателей, другой - расшифровывает результаты. Второй ключ дополнительно разделяют на части, записывая содержимое на несколько флешек. Так система обеспечивает максимальную безопасность и прозрачность дистанционного голосования, для участия в котором заявки подали уже более трёх миллионов человек.

"Цифры, которые мы имеем на сегодняшний день, они абсолютно точно демонстрируют - дистанционное голосование у людей востребовано, востребовано, может быть, даже в большем формате, объеме, чем мы ожидали. Это говорит о том, что доверие к системе есть", - рассказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

За доверие избирателей борются и политические партии. Представители "Коммунистов России" сегодня поддерживали своих кандидатов-одномандатников. Раздавали агитационные материалы.

"Это обычные люди, это никакие не звезды, это люди, которые ходят с вами в одни магазины, ездят в одной маршрутке, живут на той же улице, что и вы. Мы знаем и твердо уверены в том, что эти люди не подведут", - отметил первый заместитель председателя ЦК партии "Коммунисты России" Ярослав Сидоров.

С одномандатниками встретился и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В локомотивном депо Москва-Сортировочная он приобщал коллег к истории российских железных дорог.

"Когда Александр III принимал решение о строительстве Транссиба, его все ближайшие убеждали, что бессмысленно строить, невозможно построить эту дорогу, построить мост через Енисей или провести его, прорубив скальные грунты вокруг Байкала. Он сказал - если мы дорогу не построим, мы не стянем воедино нашу державу", - рассказал Зюганов.

Лидер "Гражданской Платформы" Рифат Шайхутдинов сейчас в Башкортостане. Участвует в открытии спортивной площадки для школы №1 в городе Октябрьский. Теперь здесь и современное резиновое покрытие, и брусья с турниками - все, чтобы детям было удобно заниматься на свежем воздухе.

"Мы взаимодействовать начали где-то год назад, столько вложено в эту школу добра, труда, усилий, и администрация помогает. Ну и я, конечно, не остался в стороне, 1600 детишек занимается разными видами спорта", - рассказал Рифат Шайхутдинов.

Чистотой воздуха озаботились в партии "Зеленых". Сегодня ее представители призвали к пересмотру предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере. А вот в партии "Зеленая альтернатива" просят обеспечить жителей поселения Первомайское в Новой Москве электробусами.

"Это экологичный транспорт, который позволит разгрузить дикие пробки на Киевском шоссе. Ну и вообще - спасите людей, им тяжело на самом деле добираться до работы, особенно в час пик!" – сказала член правления партии "Зеленая альтернатива" Юлия Муратова.

Использовать общественный транспорт обещают избирателям кандидаты в депутаты от партии "Яблоко". В случае избрания в Госдуму, они также планируют направлять часть своей зарплаты на благотворительность.

"Правильно, когда депутаты понимают, как живут люди и получают ту заработную плату, которую получают их избиратели в том городе, где они работают. Поэтому мы откажемся от той части заработной платы, которая превышает среднюю зарплату по Москве", - заявил лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков.

Представители "Партии Роста" сегодня посетили лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле. Эта клиника работает по принципу государственно-частного партнерства. Кандидаты в депутаты предлагают подключить ее к системе ОМС.

Реальные нужды людей в центре народной по своей сути предвыборной программы "Единой России". К примеру, немало обращений поступило в партию по поводу упрощения процедуры техосмотра для автомобилей и мотоциклов. И вот сегодня секретарь генсовета Андрей Турчак встретился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Озвучил это предложение. Правительство его поддержало.

"Обязательный техосмотр должен остаться только при смене транспортного средства. И только для автомобилей и мотоциклов, которые старше четырех лет. При этом для всех остальных категорий процедура прохождения техосмотра становится полностью добровольной. Это предложение не распространяется на коммерческий транспорт и касается только физических лиц", - заявил Андрей Турчак.

Парламентарии от "Единой России" вместе с кабмином доработают необходимый законопроект, внесут в Госдуму и оперативно примут в новом созыве. Впрочем, для этого критически важно, чтобы выборы прошли легитимно. Это понимают и на Западе, а потому многие там в последнее время активизировались, пытаясь подорвать доверие к российской избирательной системе. Об этом сегодня сообщили в Координационном совете Общественной палаты. Доклад под названием "Мифы о российских выборах. Как работает "пятая колонна" - это конкретные примеры дезинформации, которую сначала вбрасывают иноагенты, а потом тиражируют зарубежные СМИ, соцсети и даже политики.

Мифов множество. И про девять миллионов россиян, якобы лишенных права голоса. И про оппозицию, которую, дескать, не допустили к выборам. И про наблюдение, которого, по словам прозападных пропагандистов, не будет. Все эти заявления, заверили в Общественной палате, не соответствуют действительности.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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