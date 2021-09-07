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В Госдуме обвинили Европарламент в русофобии

20:00
  • вторник
  • 07 сентября 2021

В ЕС грозят отказаться признать итоги выборов в Госдуму

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал в Telegram, что Европарламент намерен обсудить доклад с рекомендацией к европейским властям быть готовыми не признавать легитимность выборов в нижнюю палату парламента России.
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Парламентарий уточнил, что рассмотрение вопроса намечено на 14 сентября - за три дня до старта голосования.

"По-видимому, европарламентариев не сильно смущает "телега впереди лошади", они уже заранее готовы выдать свои оценки, причем без каких-либо заключений мониторинговых миссий", - заметил депутат.

Слуцкий добавил, что происходящее - вмешательство во внутренние дела России.

"Мы имеем полное право рассчитывать на независимые (прежде всего от русофобского курса коллективного Запада) и неангажированные оценки, поскольку избирательная кампания проводится по всем демократическим стандартам, прозрачно и честно", - заключил парламентарий.

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