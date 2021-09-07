В центре Москвы мотоциклист сбил подростка на самокате

Информация о пострадавших уточняется

Как сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта в Telegram-канале, в столице мотоциклист сбил подростка на самокате.

"На Комсомольском проспекте в районе дома 30 мотоциклист на нерегулируемом пешеходном переходе сбил подростка, который переезжал дорогу по переходу на самокате", - сказано в сообщении.

В Дептрансе добавили, что уточняют информацию о пострадавших.

"На месте работают оперативные службы", - рассказали также в ведомстве.

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