В центре Москвы мотоциклист сбил подростка на самокате

Информация о пострадавших уточняется
Как сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта в Telegram-канале, в столице мотоциклист сбил подростка на самокате.
"На Комсомольском проспекте в районе дома 30 мотоциклист на нерегулируемом пешеходном переходе сбил подростка, который переезжал дорогу по переходу на самокате", - сказано в сообщении.
В Дептрансе добавили, что уточняют информацию о пострадавших.
"На месте работают оперативные службы", - рассказали также в ведомстве.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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