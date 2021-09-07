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Телеведущего Дмитрия Киселева госпитализировали с коронавирусом

20:45
  • вторник
  • 07 сентября 2021

У журналиста была высокая температура

Гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заразился коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно во вторник.

"Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная - это позитивный ответ на лечение", - рассказал сам журналист в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что врачи дают оптимистичный прогноз относительно выздоровления.

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