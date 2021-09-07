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Зеленский ввел санкции против российского офицера

21:06
  • вторник
  • 07 сентября 2021

А также - жительницы Крыма

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликовали указ о новых санкциях против россиян.
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Документ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.

Так, против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова ограничительные меры вводятся на три года. В Киеве считают, что он "участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики". Его активы будут заблокированы, торговые операции - ограничены.

Кроме того, согласно другому указу, санкции вводятся против крымчанки Ольги Калининой. Срок - тоже три года.

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