Зеленский ввел санкции против российского офицера

А также - жительницы Крыма
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликовали указ о новых санкциях против россиян.
Документ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.
Так, против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова ограничительные меры вводятся на три года. В Киеве считают, что он "участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики". Его активы будут заблокированы, торговые операции - ограничены.
Кроме того, согласно другому указу, санкции вводятся против крымчанки Ольги Калининой. Срок - тоже три года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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