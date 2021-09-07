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"Запас прочности большой": Собянин - о ситуации с COVID-19 в Москве

21:02
  • вторник
  • 07 сентября 2021

У города накопился значительный опыт в борьбе с пандемией

Мэр Москвы Сергей Собянин дал интервью "Комсомольской правде", в котором в том числе ответил на вопрос о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столице.
Собянин надеется, что Москва избежит острой ситуации с COVID-19 осенью

Как заметил градоначальник, пока сложно сказать, какая обстановка будет осенью и зимой - много людей возвращаются из отпусков, к тому же идет сезон простудных заболеваний.

По словам мэра, рост заболеваемости коронавирусом возможен - это понятно по уже имеющемуся опыту.

"Посмотрим, как будет в этом году. Потому что много москвичей переболело, большое количество людей сделало прививку. Так что большой запас прочности. Главное, чтобы не появились новые штаммы, более заразные, более активные, чем предыдущие", - сказал Собянин.

Он добавил, что закрывать резервные госпитали власти не планируют. "Это основа того, чтобы во время роста заболеваемости ковидом одновременно лечить заболевших и оказывать плановую помощь", - уточнил мэр.

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