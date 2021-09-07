Собянин: новых ограничений в ближайшее время не будет

Нужно использовать все возможности, чтобы город развивался

В интервью "Комсомольской правде" мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах городских властей касательно возможности новых коронавирусных ограничений в столице.

По словам градоначальника, нельзя постоянно держать город "в состоянии какого-то локдауна, ожидания какого-то ужаса". Московские власти стремятся при первой возможности снимать ограничения - когда прослеживается спад заболеваемости.

"Нужно использовать все возможности, чтобы город развивался, жил нормальной жизнью, чтобы не закрывались предприятия, организации, чтобы люди не теряли свою заработную плату и не теряли оптимизма. В ближайшее время мы точно никаких ограничительных мер не собираемся вводить", - добавил Собянин.

Он уточнил при этом, что у Москвы накопился достаточный опыт борьбы с пандемией. Запас прочности у столицы большой.

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