Названа дата осенней презентации Apple

Вероятно, покажут новое поколение iPhone

Американская компания Apple 14 сентября проведет онлайн-презентацию, сообщается на сайте корпорации.

Ивент начнется в Купертино в штаб-квартире в 10:00 по времени Западного побережья США (20:00 по Москве). Онлайн-трансляция будет на сайте Apple.

Аналитики ожидают, что будут показаны новые модели очередного поколения iPhone, а также новые умные часы Apple Watch Series 7. Как следует из опыта прошлых лет, предварительный заказ на устройства откроется 17 сентября, а начнутся продажи 24 сентября.

Apple была основана в 1976 году. Компания производит, в частности, iPhone, iPad, iMac,MacBook и iPod.

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