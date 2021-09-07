ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"6:0": молодежная сборная России разгромила команду из Мальты

22:36
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Россияне занимают третье место в турнирной таблице

Молодежная сборная России разгромила национальную команду Мальты в матче квалификации чемпионата Европы по футболу. Встреча проходила в подмосковных Химках.

Россияне забили шесть голов в ворота соперника и не пропустили ни одного мяча в свои ворота. В составе российской команды отличились Даниил Хлусевич и Гамид Агаларов, оба исполнили дубли.

Команды России и Мальты выступают в группе С. Наша сборная с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице, команда Мальты располагается на четвертой строчке, сообщает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Молодежная сборная России по футболу
Молодежная сборная России по футболу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.