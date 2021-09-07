"6:0": молодежная сборная России разгромила команду из Мальты

Россияне занимают третье место в турнирной таблице

Молодежная сборная России разгромила национальную команду Мальты в матче квалификации чемпионата Европы по футболу. Встреча проходила в подмосковных Химках.

Россияне забили шесть голов в ворота соперника и не пропустили ни одного мяча в свои ворота. В составе российской команды отличились Даниил Хлусевич и Гамид Агаларов, оба исполнили дубли.

Команды России и Мальты выступают в группе С. Наша сборная с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице, команда Мальты располагается на четвертой строчке, сообщает ТАСС.

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