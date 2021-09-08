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В Баренцевом море перевернулся катер с моряками: одного нашли

08:54
  • среда
  • 08 сентября 2021

Еще один человек, по предварительным данным, погиб

В Баренцевом море проходит операция по поиску рыбаков с перевернувшегося накануне катера. По предварительной информации, один человек погиб. Ещё одного удалось спасти, его эвакуировали в Мурманск. Судьба троих неизвестна, передает "ТВ Центр".

Для их поиска в воздух поднят вертолет Ми-8, задействованы спасательные суда, подготовлена водолазная группа. Частное  маломерное судно вышло на рыбалку рано утром, спустя 8 часов его обнаружили  перевернутым у берега в районе бухты Долгая Щель.

Прокуратура проводит проверку соблюдения правил безопасности на водном транспорте, выясняются все детали происшествия. 

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