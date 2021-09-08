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В России вспоминают жертв блокады Ленинграда

09:00
  • среда
  • 08 сентября 2021

Блокада длилась почти 900 дней

Сегодня - день памяти жертв блокады Ленинграда. Ровно 80 лет назад начался один из самых страшных периодов не только Великой Отечественной войны но и, пожалуй, всей истории человечества.

В ходе наступления фашистские войска отрезали все сухопутные пути к городу и взяли его в плотное кольцо, не позволяя подвозить продовольствие и топливо. Снабжение шло только через Ладожское озеро по "Дороге жизни".

Враг взял курс на полное уничтожение Ленинграда. Но город не сдался. Несмотря на нечеловеческие условия и постоянные бомбёжки, промышленность продолжала работать. Блокадники давали фронту вооружение, боеприпасы, ремонтировали танки, самолёты и боевые корабли. И при этом боролись за собственные жизни.

Прорвать блокаду Красной армии удалось в 43-м. За эти почти 900 страшных дней погибли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов жителей Ленинграда. Большинство из них умерли от голода.

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