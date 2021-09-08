Четыре человека пострадали при взрыве в Подмосковье

На место происшествия выехал вице-губернатор региона

Трех человек, в том числе двоих детей, спасли после взрыва газа в жилом доме Ногинске Московской области. Об этом в среду, 8 сентября, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.

По другим данным, пострадали четыре человека.

Как уточнили в ведомстве, на место происшествия следуют спасатели Ногинского спасательного центра, Центра "Лидер", "Центроспаса" и кинологи. К ликвидации последствий происшествия на данный момент привлечено более 60 человек и 24 единицы техники, сообщает РИА Новости.

По поручению главы Московской области на место происшествия выехал вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред Роман Каратаев, курирующий правоохранительный блок, и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.

По предварительным данным, произошло обрушение второго и третьего этажей девятиэтажного здания и частично четвертого этажа, есть пострадавшие. Главе городского округа Игорю Сухину поручено позаботиться о людях, оказать необходимую помощь и обеспечить их всем необходимым. Всех жильцов дома эвакуировали.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram