ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США помогали Украине в подготовке захвата россиян в Белоруссии

08:41
  • среда
  • 08 сентября 2021

Планы по захвату 33 россиян сорвали власти Белоруссии

США оказались замешаны в операции по задержанию украинскими спецслужбами 33 россиян в Белоруссии в прошлом году. Как выяснил CNN, ЦРУ оказывало финансовую поддержку и техническую помощь.

​Путин назвал причастных к задержанию россиян в Белоруссии
К задержанию россиян в Белоруссии могут быть причастны спецслужбы Украины

Телеканал показал интервью с человеком, которого представил как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины. Мужчина вновь рассказал версию о том, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле. Реализации плана помешали власти Белоруссии, которые задержали россиян и выдали их позднее Москве.

По словам бывшего разведчика, россияне охотно рассказывали о своих биографиях в ходе вербовки лже-ЧВК. Это дало возможность идентифицировать их как участников боевых действий в Донбассе.

В то же время высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что заявления украинского экс-разведчика не соответствуют действительности. По его словам, США знали о спецоперации, но участия в ее подготовке не принимали. Слова представителя украинской разведки он назвал попыткой переложить ответственность за срыв операции на американцев.

В конце июля 2020 года власти Белоруссии сообщили о задержании 33 российских граждан. В Минске заподозрили их в подготовке массовых беспорядков в республике. В России обвинения белорусской стороны отвергли. В МИД заявили, что задержанные россияне следователи транзитом через Минск в другую страну.

Ранее стало известно, что Украины потребовала от Минска выдачи 28 человек, девять из которых имеют украинское гражданство. Они якобы принимали участие в конфликте в Донбассе. В итоге Белоруссия выдала почти всех России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Белый дом в США
Белый дом в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.