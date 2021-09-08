США помогали Украине в подготовке захвата россиян в Белоруссии

Планы по захвату 33 россиян сорвали власти Белоруссии

США оказались замешаны в операции по задержанию украинскими спецслужбами 33 россиян в Белоруссии в прошлом году. Как выяснил CNN, ЦРУ оказывало финансовую поддержку и техническую помощь.

Телеканал показал интервью с человеком, которого представил как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины. Мужчина вновь рассказал версию о том, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле. Реализации плана помешали власти Белоруссии, которые задержали россиян и выдали их позднее Москве.

По словам бывшего разведчика, россияне охотно рассказывали о своих биографиях в ходе вербовки лже-ЧВК. Это дало возможность идентифицировать их как участников боевых действий в Донбассе.

В то же время высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что заявления украинского экс-разведчика не соответствуют действительности. По его словам, США знали о спецоперации, но участия в ее подготовке не принимали. Слова представителя украинской разведки он назвал попыткой переложить ответственность за срыв операции на американцев.

В конце июля 2020 года власти Белоруссии сообщили о задержании 33 российских граждан. В Минске заподозрили их в подготовке массовых беспорядков в республике. В России обвинения белорусской стороны отвергли. В МИД заявили, что задержанные россияне следователи транзитом через Минск в другую страну.

Ранее стало известно, что Украины потребовала от Минска выдачи 28 человек, девять из которых имеют украинское гражданство. Они якобы принимали участие в конфликте в Донбассе. В итоге Белоруссия выдала почти всех России.

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