В ПФР предостерегли будущих пенсионеров от ошибок

Ошибочное заполнение документов может привести к некорректному начислению пенсии

Ошибочное заполнение документов может привести к некорректному начислению пенсии. Об этом в среду, 8 сентября, рассказали в Пенсионном фонде России.

В частности, это происходит в случаях, когда в трудовой книжке неправильно указана должность или отсутствует печать. Это может повлиять и на размер пенсии и на сам факт ее назначения, если речь идет о досрочном выходе на пенсию.

Россиянам рекомендуют заранее обращаться в ведомство, чтобы специалисты смогли проверить все имеющиеся документы и в случае необходимости сделать запросы на предыдущее место работы, в архив или в органы социального обеспечения другого государства.

При этом у россиян, которые перешли на электронную трудовую книжку, есть доступ к информации о внесенных в нее сведениях в личном кабинете на сайте ведомства, сообщает РИА Новости.

В сентябре были произведены единовременные президентские выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Они касаются всех категорий пенсионеров, в том числе работающих и военных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram