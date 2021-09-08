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В Думе предложили отменить техосмотр для личных машин

08:50
  • среда
  • 08 сентября 2021

Для коммерческого транспорта техосмотр останется обязательным

Отменить обязательный техосмотр легковых автомобилей и мотоциклов физических лиц предложила "Единая Россия". Об этом в среду, 8 сентября, рассказал секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
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Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила такое предложение, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, который возглавляет комиссию. Осталось разработать соответствующие поправки в законодательство и принять их до 1 марта 2022 года.

Депутаты Госдумы от ЕР вместе с кабмином доработают необходимый законопроект, внесут в Госдуму и оперативно примут в новом созыве. Проходить техосмотр придется только при смене владельца, если машина старше четырех лет. Для всех остальных процедура будет добровольной.

При этом для коммерческого транспорта техосмотр останется обязательным, пишет "Российская газета".

Ранее сообщалось, что российских автомобилистов ждут новые штрафы. Над документом уже несколько месяцев работает межведомственная группа, наказания начнут применяться с нового года.

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