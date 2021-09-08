СКР возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ногинске

Никто не погиб

В подмосковном Ногинске, где произошёл взрыв газа в многоэтажном жилом доме, спасатели разбирают завалы. В результате ЧП никто не погиб.

Сообщается, что взрыв прогремел на третьем этаже. По разным данным, повреждены от 5 до 24 квартир, обрушились перекрытия с 4-го по 1-й этаж. 170 жильцов были эвакуированы. Взрывной волной в соседних домах выбило стёкла, обломками повреждены припаркованные во дворе автомобили. На место прибыли представители региональных властей, работают следователи.

Одна из основных версий причин происшествия - неисправность газового оборудования. На месте ЧП работают 120 спасателей, группы кинологов, задействовано 30 единиц техники. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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