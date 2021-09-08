В России испытали новый сверхточный прицел для беспилотников

Он безошибочно поразил наземные мишени

Российские военные испытали сверхточный прицел для ударных беспилотников.

Прицельно-навигационный комплекс был создан специально для БПЛА "Орион". Он способен безошибочно поражать наземные мишени неуправляемыми боеприпасами с большой высоты, пишет РИА Новости.

"Орион" в ходе недавних боевых тестов на полигоне поразил прямым попаданием 100-килограмовой неуправляемой авиабомбой мишень типа "танк" с высоты в четыре километра", -рассказал источник агентства.

Ранее Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон". Она успешно поразила цель и подтвердила свои тактико-технические характеристики.

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