В России испытали новый сверхточный прицел для беспилотников

Он безошибочно поразил наземные мишени
Российские военные испытали сверхточный прицел для ударных беспилотников.
Прицельно-навигационный комплекс был создан специально для БПЛА "Орион". Он способен безошибочно поражать наземные мишени неуправляемыми боеприпасами с большой высоты, пишет РИА Новости.
"Орион" в ходе недавних боевых тестов на полигоне поразил прямым попаданием 100-килограмовой неуправляемой авиабомбой мишень типа "танк" с высоты в четыре километра", -рассказал источник агентства.
Ранее Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон". Она успешно поразила цель и подтвердила свои тактико-технические характеристики.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram