Сергунина: Более 1,5 тыс. мероприятий можно посетить в Москве по "Пушкинской карте"

К программе присоединились больше 200 московских площадок

По "Пушкинской карте" в Москве уже можно посетить более 1,5 тысячи мероприятий, из них 700 - это театральные постановки. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

К программе уже присоединились больше 200 московских площадок - театры, библиотеки, музеи, культурные центры. В список мероприятий, которые могут посетить участники "Пушкинской карты", - более 130 выставок, 340 концертов и 60 экскурсий.

Всероссийская культурная программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить специальную банковскую карту платежной системы "Мир", куда будут начисляться средства для посещения театров, музеев, концертных залов и других учреждений культуры.

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