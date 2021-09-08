Сергунина рассказала о московском проекте "Карта инновационных решений" для технологического бизнеса

Свои разработки в каталоге представили уже свыше 1,8 тысячи российских организаций

Бизнесмены представили больше 2,6 тысячи технологичных разработок на столичной онлайн-платформе "Карта инновационных решений" с момента ее запуска. Об этом в среду, 8 сентября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Онлайн-платформа "Карта инновационных решений" работает в Москве с сентября 2020 года. Ее цель — привлечь внимание к российским инновациям, помочь предпринимателям, создающим технологичные новинки, рассказать о себе, заинтересовать покупателей и партнеров, оказать содействие потенциальным инвесторам и заказчикам в поиске подходящих устройств и сервисов.

Как рассказала Сергунина, свои разработки в каталоге представили уже свыше 1,8 тысячи российских организаций. Сегодня на платформе можно найти более 2,6 тысячи технологичных решений. Почти две трети из них созданы московскими компаниями. Основная часть проектов относится к сферам торговли, услуг, здравоохранения и безопасности. В тройку самых популярных направлений входят искусственный интеллект, интернет вещей и большие данные.

При этом у каждого продукта на онлайн-платформе есть своя карточка. В ней указаны полезные свойства и преимущества, а также контакты разработчика, а часть учетных записей дополнена фотографиями, видеоматериалами и презентациями. Чтобы найти на платформе нужную разработку, следует открыть раздел "Каталог решений" и выбрать одну из сфер, среди которых "Торговля и услуги", "Туризм и отдых", "ЖКХ", "Здравоохранение", "Безопасность", "Образование и кадры", "Строительство и капитальный ремонт", "Социальное обеспечение", "Экология" и "Транспорт и мобильность".

При необходимости можно сузить критерии поиска, указав определенные теги. Например, в теме "Здравоохранение" есть возможность посмотреть отдельно приборы для оказания неотложной медицинской помощи или мониторинга здоровья пациентов, а в теме "ЖКХ" - системы с технологией умного дома или сервисы для контроля состояния инженерных коммуникаций. Кроме того, поиск инновационных решений настраивается и при помощи фильтров, таких как "Город", где должна быть зарегистрирована компания-разработчик. Также можно выбрать определенный тип технологии (искусственный интеллект, 3D-печать, BIM), рыночную нишу.

Среди примеров представленных проектов — основанная на дронах система складской инвентаризации, робот-симулятор пациента для обучения будущих врачей, умное зеркало для профилактики и коррекции дефектов речи у детей, робот-консультант, который может перемещаться по помещению и общаться с людьми. Еще в 2021 году на онлайн-платформе появился раздел "Городские запросы". Здесь столичные ведомства оставляют запросы на инновационные разработки, чтобы познакомиться с современными решениями.

Направить запрос на поиск технологии могут столичные департаменты и подведомственные им организации, а откликнуться — любые российские технологические компании. Для этого предпринимателям нужно заполнить анкету, указав ИНН, описание решения, сферу его применения, и приложить ссылку на сайт, где будут доступны более подробные сведения. Помимо этого, на "Карте инновационных решений" есть раздел "Спецпроекты". Это тематические обзоры российских и международных разработок. Пользователей платформы приглашают ознакомиться с подборками, посвященными решениям для умного города, инновациям в социальной сфере, лучшим мировым практикам по борьбе с распространением COVID-19, и другими. Также в марте 2021 года раздел "Карта инновационных решений" стал доступен на портале Московского инновационного кластера.

Оператором карты является Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет представителей власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению высокотехнологичных проектов в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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