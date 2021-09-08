Число пострадавших при взрыве в Ногинске увеличилось до 9

Один жилец дома в реанимации

Число пострадавших в результате взрыва газа в подмосковном Ногинске возросло до девяти.

Раненых транспортировали в Ногинскую больницу для оказания медицинской помощи. Среди пострадавших есть двое детей в возрасте пяти и 11 лет. Как сообщило агентство РИА Новости, один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Под завалами все еще могут оставаться люди. С учетом нарушенного остекления повреждены 30 квартир, восемь из них разрушены полностью. На месте взрыва работают более 120 человек и 30 единиц техники, в том числе восемь кинологических расчетов.

Взрыв газа в многоэтажном доме по адресу: улица 28 июня, дом 9а произошел около семи утра 8 сентября. Обрушились стены на втором, третьем и четвертом этажах. На пятом этаже рухнули межэтажные перекрытия. Пожара не было.

По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа в квартире на третьем этаже. В ней проживала многодетная семья. В момент взрыва маленькая девочка оказалась на краю обрушения, где была стена. Ее спустили вниз спасатели.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Здание будет обследовано диагностическим комплексом "Струна" на предмет дальнейшей пригодности для жилья.

Пострадавшим от взрыва будет оказана финансовая помощь, заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. На место ЧП выехал губернатор региона Андрей Воробьев.

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