Два человека погибли при взрыве газа в Ногинске

Пять человек пострадали

Два человека погибли и пятеро пострадали в результате взрыва газа в подмосковном Ногинске. Об этом в среду 8 сентября рассказала помощник руководителя регионального главка Следственного комитета Анна Тертичная.

Как уточнила представитель Следкома, погибшие — мужчина и женщина, сообщает РИА Новости.

В Ногинске в результате взрыва газа произошло обрушение второго и третьего этажей девятиэтажного здания и частично четвертого этажа, есть пострадавшие. Главе городского округа Игорю Сухину поручено позаботиться о людях, оказать необходимую помощь и обеспечить их всем необходимым. Всех жильцов дома эвакуировали.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram