Взрыв газа произошел в жилом доме в Екатеринбурге

Есть пострадавший
В жилом девятиэтажном панельном доме в Екатеринбурге взорвался бытовой газ.
Инцидент произошел в доме 57/2 на улице Индустрии. По предварительным данным, пострадал 33-летний мужчина, пишет местный портал E1.ru.
Взрыв произошел в квартире на первом этаже, которая считается "неблагополучной". Волной выбило двери и вентиляционные решетки. Пожара не последовало.
На месте происшествия уже работают экстренные службы, пишет ТАСС.
Сегодня утром взрыв газа произошел и в подмосковном Ногинске. На данный момент известно о двух погибших и девяти пострадавших.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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