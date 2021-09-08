Взрыв газа произошел в жилом доме в Екатеринбурге

Есть пострадавший

В жилом девятиэтажном панельном доме в Екатеринбурге взорвался бытовой газ.

Инцидент произошел в доме 57/2 на улице Индустрии. По предварительным данным, пострадал 33-летний мужчина, пишет местный портал E1.ru.

Взрыв произошел в квартире на первом этаже, которая считается "неблагополучной". Волной выбило двери и вентиляционные решетки. Пожара не последовало.

На месте происшествия уже работают экстренные службы, пишет ТАСС.

Сегодня утром взрыв газа произошел и в подмосковном Ногинске. На данный момент известно о двух погибших и девяти пострадавших.

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