ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Взрыв газа произошел в жилом доме в Екатеринбурге

10:15
  • среда
  • 08 сентября 2021

Есть пострадавший

В жилом девятиэтажном панельном доме в Екатеринбурге взорвался бытовой газ.
Два человека погибли при взрыве газа в Ногинске

Инцидент произошел в доме 57/2 на улице Индустрии. По предварительным данным, пострадал 33-летний мужчина, пишет местный портал E1.ru.

Взрыв произошел в квартире на первом этаже, которая считается "неблагополучной". Волной выбило двери и вентиляционные решетки. Пожара не последовало.

На месте происшествия уже работают экстренные службы, пишет ТАСС. 

Сегодня утром взрыв газа произошел и в подмосковном Ногинске. На данный момент известно о двух погибших и девяти пострадавших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Взрыв в Екатеринбурге
Взрыв в Екатеринбурге
Взрыв в Екатеринбурге
Взрыв в Екатеринбурге
Взрыв в Екатеринбурге
Взрыв в Екатеринбурге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.