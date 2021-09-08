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Отец Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства над певицей

10:53
  • среда
  • 08 сентября 2021

Джейми Спирс указал, что обстоятельства жизни его дочери существенно изменились

Отец певицы Бритни Спирс Джейми подал в суд ходатайство о прекращении опеки над дочерью.
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Согласно документу, Джейми Спирс указал, что его дочь "имеет право на то, чтобы суд всерьез рассмотрел вопрос, есть ли необходимость в этом опекунстве".

Автор ходатайства также указал, что жизненные обстоятельства его 39-летней дочери изменились настолько, что "оснований для продолжения опеки может уже не существовать", сообщает телеканал NBC.

Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года после появления психологических проблем на фоне неудач в личной жизни, злоупотребления алкоголем и наркотикам. Певица борется за отмену опекунства, однако летом 2021 года суд вновь отклонил ходатайство о лишении Джейми Спирса статуса опекуна.

По словам адвокатов Бритни, ее отец потребовал около 2 млн долларов за отказ от опеки над певицей.

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