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Причиной взрыва в Ногинске мог стать оставленный для согрева квартиры газ

10:27
  • среда
  • 08 сентября 2021

Девять человек пострадали

Специалисты назвали вероятную причину взрыва в Ногинске. По предварительным данным, жильцы квартиры оставили газ на ночь, чтобы согреть квартиру. Под утро огонь погас, газ заполнил помещение и сдетонировал, когда зажегся свет.

"Причина взрыва - утечка газа. Она могла произойти вследствие включенного на ночь газа для обогрева квартиры", - сказал источник агентства ТАСС.

Взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Ногинске произошел в среду рано утром. Разрушены несколько этажей дома. По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека. Еще девять пострадали.

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Взрыв в Ногинске
Взрыв в Ногинске
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