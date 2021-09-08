ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Три человека остаются под обломками жилого дома в Ногинске

10:43
  • среда
  • 08 сентября 2021

Поисковая операция продолжается

Как минимум три человек остаются под завалами после взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске.

"Поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами находятся три человека", - сообщил источник ТАСС.

На месте ЧП работают более 120 человек и 30 единиц техники, в том числе восемь кинологических расчетов.

Взрыв в девятиэтажном доме в Ногинске произошел утром 8 сентября. Разрушены несколько этажей дома. Погибли два человека, еще девять пострадали.

Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа. Хозяева квартиры на третьем этаже оставили газ на ночь, чтобы согреть квартиру. Под утро огонь погас, газ заполнил помещение и сдетонировал, когда зажегся свет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Взрыв в Ногинске
Взрыв в Ногинске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.