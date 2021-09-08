Три человека остаются под обломками жилого дома в Ногинске

Поисковая операция продолжается

Как минимум три человек остаются под завалами после взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске.

"Поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами находятся три человека", - сообщил источник ТАСС.

На месте ЧП работают более 120 человек и 30 единиц техники, в том числе восемь кинологических расчетов.

Взрыв в девятиэтажном доме в Ногинске произошел утром 8 сентября. Разрушены несколько этажей дома. Погибли два человека, еще девять пострадали.

Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа. Хозяева квартиры на третьем этаже оставили газ на ночь, чтобы согреть квартиру. Под утро огонь погас, газ заполнил помещение и сдетонировал, когда зажегся свет.

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