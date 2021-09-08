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Распознавание лиц в школах Москвы могут ввести в 2022 году

11:14
  • среда
  • 08 сентября 2021

Система будет применяться по решению директора, учителей и родителей

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко дал отзыв на проект постановления правительства России о расширении оснований сбора и обработки биометрических данных.
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Согласно отзыву, к 2022 году ДИТ совместно с департаментом образования и науки столицы планирует внедрить в школах Москвы систему распознавания лиц. Предполагается, что школьников и учителей будут пускать в образовательные учреждения после биометрической аутентификации.

Такую систему предлагается ввести "с целью повышения личной безопасности учащихся и преподавательского состава на территории образовательных организаций города Москвы".

При этом в ДИТ уточнили, что власти Москвы изучают возможность внедрения системы распознавания лиц в образовательных учреждениях, но "говорить о том, что она будет введена, сейчас преждевременно". В любом случае система будет применяться только по решению директора, учителей и родителей, цитирует пресс-службу ведомства "Коммерсантъ".

1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что упростить вход в московское метро позволит система распознавания лиц Face Pay. Она работает в тестовом режиме, а с 15 октября ее внедрят на всех станциях подземки.

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