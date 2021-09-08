Момент спасения девочки из разрушенной квартиры в Ногинске попал на видео

Ребенок сидел на самом краю комнаты

Подмосковные спасатели вытащили пятилетнюю девочку из разрушенной квартиры в Ногинске.

Малышка оказалась в эпицентре взрыва и чудом выжила. Она дожидалась спасателей, сидя на развалинах квартиры на самом краю, где раньше была стена. На девочке практически нет одежды, температура на улице в тот момент не превышала 10 градусов.

Очевидцы успокаивали ребенка, пока спасатели разворачивали лестницы: "Девочка, сиди! Сиди так! Сиди!"

"Квартира крайняя, там сидела маленькая девочка, там была детская кроватка, что сразу бросилось в глаза. Это был очень трогательный момент — она там сидела, как на руинах. Спасатели сразу начали ее спасать. Потом бабушку ее вытащили", - рассказала свидетельница момента телеканалу "Звезда".

Девочку отвезли в больницу. Обошлось без серьезных травм. У ребенка ушиб грудной клетки и позвоночника. Ее родственники выжили.

Ранее стало известно, что газ сдетонировал в квартире, принадлежащей многодетной семье. По предварительным данным, жильцы оставили газ на ночь, чтобы согреть квартиру. Под утро огонь погас, газ заполнил помещение и взорвался, когда зажегся свет.

На данный момент известно о двух погибших и девяти пострадавших. Трое человек остаются под завалами. Поисково-спасательная операция продолжается.

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