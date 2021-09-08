Экс-посол США признал превосходство России в оружии

Не обошлось и без заявлений о российской агрессии

Россия превосходит США по некоторым видам вооружений и способна уничтожить НАТО. Об этом заявил бывший американский посол в Москве Майкл Макфол. При этом в ЕС обеспокоены милитаристскими планами самого Вашингтона.

Если реальной угрозы нет, ее стоит придумать. Видимо, так размышляет участник онлайн-круглого стола, организованного Ассоциацией иностранной прессы в США, экс-посол в Москве Майкл Макфол. Разговор продолжался больше часа. Главная тема - отношения Вашингтона с Россией и Китаем. В Штатах Макфола считают специалистом по нашей стране. Поэтому он ожидаемо солировал. Вот только вся аналитика, в конечном счете, свелась к неким прогнозам

Например, по его мнению, Россия хочет развалить НАТО, а в качестве инструмента будет использовать не конфликты между странами, а политические движения внутри государств. Вот один из сценариев Макфола:

"Сценарий, который меня пугает: что, если будет переворот и пророссийские силы захватят власть в стране вроде Черногории. Что мы будем делать, если это произойдет?" – рассуждает он.

То, что госперевороты в разных странах очень часто происходят как раз при участии США, Макфол, конечно, не вспоминает. Самый яркий пример - Украина. И почему вообще приход к власти какой-либо политической силы, если он произошел демократическим путем, должен волновать Вашингтон и нужно что-то срочно предпринимать. Очевидно, что ключевое слово здесь - пророссийский. Не случайно еще в 2012-м, когда Макфол был назначен послом в Москве, эксперты связывали это с его репутацией специалиста по "цветным революциям". Но американской стороной оно преподносилось как продолжение и углубление перезагрузки, собственно, он и считается ее "архитектором" в администрации Обамы. В итоге концепция провалилась и не по вине Москвы. В 2014 году посольская миссия Макфола завершилась. А сегодня он продолжает строить прогнозы один фантастичнее другого.

"Например, драка в городе на границе между Россией и Эстонией между этническими русскими и этническими эстонцами. Допустим, этнического русского убивают. И Путин решает послать спецназ, чтобы наказать их. Они убивают группу этнических эстонцев и возвращаются домой. Будем ли мы вступать в войну с Россией из-за этого?" – задается вопросом он.

Что это - желание предугадать развитие событий или прямая рекомендация нынешним американским властям? Ведь далее Макфол обеспокоенно заявляет, что Россия серьезно превосходит США по некоторым видам вооружений. Но опять-таки умалчивает, что именно США вышли из договоров по ракетам средней и меньшей дальности и открытому небу. А американское ядерное оружие размещается на военных базах в Бельгии, Нидерландах, Италии и Германии. Более того, Вашингтон в рамках НАТО требует от европейских партнеров больших финансовых вливаний и их содержание. Критика такой политики в Европе звучит уже давно и особенно усилилась в Германии в преддверии выборов.

"Конечно, мы должны быть частью разоружения, в том числе применительно к американскому атомному оружию здесь, в Германии, и во всей Европе. У нас есть окно возможностей, и мы должны его использовать", - говорит сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые", кандидат на пост канцлера Германии Анналена Бербок.

Левая партия и "зеленые" уже давно призывают власти начать переговоры о выводе ядерного оружия с территории ФРГ. По имеющимся данным, до 20 американских боеголовок находится на авиабазе близ Бюхеля на западе Германии. Еще в 2010 году депутаты Бундестага предоставили правительству мандат на переговоры с Вашингтоном по этой проблеме. Однако кабинет министров тогда объявил, что не будет предпринимать каких-либо действий без согласования с партнерами по НАТО.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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