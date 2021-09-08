В Москве представили книгу "Память блокады"

Она появилась благодаря депутату Госдумы Ирине Белых

Полные мужества истории, повести о подвигах ленинградцев и сотни детских рисунков о войне собраны в книге "Память блокады". Уникальный исторический проект, созданный по инициативе депутата Госдумы Ирины Белых, представили в Москве.

Над книгой работало множество авторов, в том числе ученики более ста школ и волонтёры. Под впечатлением от рассказов ветеранов, дети создавали иллюстрации. Они занесены в реестр рекордов России и Международную книгу рекордов - как самая большая композиция детских рисунков, посвящённых блокаде Ленинграда.

"Сегодня мы показали тем людям, которые рассказывали свои истории, которые рисовали рисунки - и родители тех детей, которые рисовали рисунки, присутствовали - они увидели, что они реально создали книгу. Они реально рассказали всему миру о том, что такое блокада, что такое память блокады, что такое дети блокады, и как сейчас эти люди всё это помнят и переживают", - сказала Ирина Белых.

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