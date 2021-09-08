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Буцкая призвала активнее обеспечивать инвалидов средствами реабилитации

12:02
  • среда
  • 08 сентября 2021

Процесс нужно максимально упростить

Какие инновации в сфере реабилитации инвалидов предлагают отечественные разработчики, обсудили в Штабе общественной поддержки "Единой России". В дискуссии приняли участие эксперты, политики и общественные деятели.

Говорили о том, как наладить серийное изготовление самых современных протезов и колясок. Речь зашла и об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации.  Глава "Совета матерей" Татьяна Буцкая отметила: необходимо максимально ускорить и облегчить этот процесс.

"Возможно, даже продумать такой момент, что если родители покупают что-то из средств реабилитации, то потом им эти деньги бы возмещались. То есть, допустим, родителям сразу показать, что по вашему диагнозу положено такое, вы можете сейчас купить, а потом деньги будут переведены вам", - рассказала Буцкая.

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Татьяна Буцкая
Татьяна Буцкая
Татьяна Буцкая
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