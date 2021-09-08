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"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра

11:42
  • среда
  • 08 сентября 2021

Метеорологи прогнозируют порывистый ветер со скоростью до 17 метров в секунду

В Москве и Московской области в связи с ветреной погодой объявлен "желтый" уровень опасности, рассказали в среду, 8 сентября, в Гидрометцентре России.
Резкое похолодание пришло в европейскую часть России

Метеорологи прогнозируют порывистый ветер со скоростью до 17 метров в секунду.

Предупреждение действует в Москве с вечера среды, 8 сентября, до вечера четверга, 9 сентября. В Подмосковье "желтый" режим погодной опасности введен с 12:00 8 сентября до 21:00 9 сентября, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в первые дни осени в столичном регионе оказалась рекордно низкой, таких показателей метеорологи не фиксировали с начала XXI века.

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