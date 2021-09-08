В России выявлено 18024 случая коронавируса за сутки

Выздоровели 18262 человека

За минувшие сутки в России зарегистрировано 18 024 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 797 человек, выздоровели 18 262 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1 269. В Московской области за сутки заболели 673 человека, в Санкт-Петербурге - 1 430.

За весь период пандемии в стране выявлено 7 065 904 случаев инфекции. Умерли 189 582 пациента. Выздоровели 6 320 512 человек.

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