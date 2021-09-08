Лукашенко обсудит с Путиным ситуацию в Афганистане

Глава Белоруссии собирает информацию перед двумя знаковыми событиями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 9 сентября на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсудит ситуацию, связанную с Афганистаном.

В ходе переговоров с председателем комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым Лукашенко отметил, что данная встреча "к месту", поскольку глава Белоруссии собирает информацию перед двумя знаковыми событиями.

Такими событиями президент Белоруссии назвал встречу с Владимиров Путиным и заседание в Евразийском экономическом союзе. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не останутся в стороне от ситуации в Афганистане, сообщает БЕЛТА.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила ранее, что на Западе не могут разобраться, кто виноват в ситуации в Афганистане. По словам спикера внешнеполитического ведомства, "Госдепартамент США кивает на Пентагон, Пентагон отправляет всех в Госдепартамент".

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