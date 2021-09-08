Заявки на онлайн-голосование подали больше 2 млн россиян

По данному показателю лидирует Москва

Более 2 млн заявок подано для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом в среду, 8 сентября, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Комментируя ход подготовки к дистанционному голосованию в Москве и еще шести регионах, Памфилова уточнила, что уже поступило 2032498 заявок.

Глава ЦИК уточнила, что по количеству поданных заявок на онлайн-голосование лидирует Москва, сообщает АГН "Москва".

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. Почти 1,5 млн заявлений подали москвичи на участие в онлайн-голосовании.

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