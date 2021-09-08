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Мишустин отметил прочность российской экономики

11:48
  • среда
  • 08 сентября 2021

Это итог системной работы

Более тысячи участников собрал Московский финансовый форум. Он стартовал в выставочном зале "Манеж". Запланированы десятки дискуссий. Эксперты обсудят перспективы отечественных финансовых рынков в условиях глобальной конкуренции. Отдельные встречи посвятят методам стимулирования инвестиционной активности в нашей стране. Обсудят и состояние российской экономики, а также влиянии пандемии на нее.

"Такая прочность экономики - это итог системной работы, и нам удалось сформировать предсказуемую экономическую среду и условия для помощи людям, бизнесу. Правительство продолжает оказывать поддержку и в этом году. Дополнительную помощь получили, например, родители школьников. Сейчас по решению президента всем российским пенсионерам, в том числе работающим, начисляется единовременная выплата в 10 тысяч рублей. Военнослужащим - 15 тысяч", - сказал Мишустин.
 

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Михаил Мишустин во время Московского финансового форума 2021
Михаил Мишустин во время Московского финансового форума 2021
Московский финансовый форум 2021
Московский финансовый форум 2021
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